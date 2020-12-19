Делегация во главе с советником президента Исламской Республики Афганистан по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом посетит Баку 20-22 декабря, сообщили Report сообщили в посольстве Афганистана в Азербайджане.

Вместе с ним в Баку прибудет и глава администрации президента Афганистана Мохаммад Шакир Каргар.

«Целью визита является обсуждение текущего уровня политических и экономических отношений между Афганистаном и Азербайджаном, обсуждение перспектив сотрудничества в области межпарламентских отношений и безопасности. Запланированы встречи делегации на высоком уровне», — сообщили в дипмиссии.

Minval.az