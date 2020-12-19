С 27 сентября началась Отечественная война за Карабах. В результате продолжительных 44-х дневных военных операций, могущественная азербайджанская армия одержала великую Победу. Наша армия под руководством Верховного главнокомандующего, освободила оккупированные земли, показав всему миру свое могущество и силу.

В эти нелегкие дни весь Азербайджан сжался как один железный кулак. Будучи всегда рядом с государством, армией и Президентом Ильхамом Алиевым, коллектив ЗАО “AzeriMed” не жалела усилий, поддержки и заботы за Родину, ради общей победы.

К тому же, Отечественная война продолжалась параллельно с тяжелыми днями для мира с COVİD-19. Несмотря на трудности, сказав “Все За Родину”, семья “AzeriMed” активно присоеденилась к борьбе в двух фронтах.

Как и все граждане, сотрудники ЗАО “AzeriMed” так же с большим чувством гордости, высоким боевым духом присоеденились к борьбе за наши священные, исторические земли. За короткое время из разных отделов компании, в целом 48 сотрудников как добровольные, так и официальные призывники мобилизовавшись, отправились в отряды армии.

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Выделенные в поддержку армии руководством ЗАО “AzeriMed” жизненно необходимые расходные материалы и лекарственные препараты на сумму 500 тысяч манатов, периодически продолжались отправляться в распоряжение азербайджанской армии.

Сотрудники компании всегда будучи рядом с государством и армией, в трудные дни нашей страны, присоеденившись к поддержке ради всеобщей победы, собрали и пожертвовали 250 тысяч манатов в Фонд помощи азербайджанской армии.

Помимо этого, компания старалась обеспечить живущее поблизости военной зоны население в борьбе с COVİD-19, бесплатно отправив гражданам в большом количестве: медицинские маски, гигиенические и дезинфицирующие средства.

Было обеспечено постоянное отправление жизненно необходимых расходных материалов и лекарственных препаратов в распоряжение азербайджанской армии.

Один из 48 добровольцев компании — Илькин Агакишиев, участвуя в ожесточеннных боях, получил тяжелое ранение и возвысился до вершины ехшидства. Илькин как почетный и незабываемый сотрудник, будет вечно жить в сердцах коллектива AzeriMed! ​

В эти дни руководство ЗАО “AzeriMed” пожертвовало 100 тысяч манатов в Фонд “YAŞAT”, созданный указом главы государства в целях поддержки раненых и семей шехидов, отдавших жизнь во имя защиты территориальной целостности Азербайджана.

Служба ЗАО “AzeriMed” перед государством и народом была достойно вознаграждена. Компания была удостоена Почетной Грамоте Министерства Обороны Азербайджанской Республики за обеспечение необходимыми оборудованиями, лекарственными препаратами, беспрерывное обеспечение работы медицинских воинских частей и учереждений, обеспечение медицинской помощи раненым в ходе боевых действий за территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Мы благодарны министерству обороны за столь почетную оценку нашей деятельности в военный период.

Этому успеху, большому вкладу, руководство и коллектив компании ответили единым образом: Служим Азербайджанской Республике!

Minval.az