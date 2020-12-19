Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Российской Федерации доставило очередной гуманитарный груз на территорию Нагорно-карабахского региона Азербайджана, сообщает АПА.

Руководитель группы МЧС России в Нагорном Карабахе Вадим Гаршин в заявлении журналистам отметил, что сегодня прибыли строительные материалы, необходимые для восстановления социально значимых объектов, жилья и других объектов, которые были разрушены частично или полностью: «Всего мы планируем получить, разгрузить и доставить населению Нагорного Карабаха 54 вагона гуманитарного груза общей массой более 1 200 тонн».

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