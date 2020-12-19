Министерство обороны распространило видеокадры из села Ахмедавар Агдамского района.
Министерство обороны распространило видеокадры из села Ахмедавар Агдамского района.
Дата: 2020/12/19 15:45
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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