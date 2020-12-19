Сотрудники Фонда «YAŞAT» стали оказывать финансовую помощь раненым в Отечественной войне и семьям шехидов.

Отец шехида Фуада Гашимова — Гашимов Джейхун Кямал оглу, в третий раз перенесший инсульт, получает лечение, расходы за которое будет оплачивать Фонд «YAŞAT».

Мать шехида Шейдаева Рафаэля — Шейдаева Джамиля Садай гызы, проживающая одна, в связи с болезнью обратилась за помощью в лечении. Фонд «YAŞAT» рассмотрел это обращение, государство оплатит расходы, которые возникнут в связи с её лечением, часть из них взял на себя Фонд.

Финансовая помощь также оказывается в более крупных размерах, а не только индивидуально. Для 6 участников Отечественной войны, которые продолжают лечение в Центре реабилитации минздрава в поселке Бузовна и нуждаются в ортопедических приборах «RGO», эти приборы заказаны из-за рубежа.

Minval.az