20 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, во второй половине дня осадков не ожидается. Юго-западный ветер днем сменится северо-западным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-8, днем 8-10 градусов тепла, в Баку — ночью 5-7, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 80-90%.

Завтра в районах Азербайджана днем местами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах — снег. Временами туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-5, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-3 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 20 декабря слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове в основном благоприятны для метеочувствительных людей, однако влажная погода может вызывать у некоторых людей чувство дискомфорта.

Minval.az