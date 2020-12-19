«Никол Пашинян пока затягивает отставку, потому что ему предстоит много дел: отвести войска, сдать Азербайджану 7-8 сел на севере, сдать ряд сел Вайка, Арарата и Сюника». Об этом в военном пантеоне «Ераблур» заявил экс-глава СНБ Армении Давид Шахназарян.

«Он также собирается подписать соглашение о демаркации с Баку, почему нет, установить дипломатические отношения. Он намерен дать согласие, чтобы через Сюник были построены газопроводы из Азербайджана в Турцию, и, наконец, он намерен в ближайшем будущем установить дипотношения с Анкарой», — сказал Шахназарян.

Minval.az