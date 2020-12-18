Второй день международной онлайн-конференции “World Net Summit”, организованной совместно Министерством транспорта, связи и высоких технологий, Программой развития Организации Объединенных Наций и ООО “FA International Trade Events”, продолжился интересными панелями.

Как говорится в сообщении министерства, приветствуя участников мероприятия, технический директор турецкой компании “Baykar Makina” и создатель беспилотного летательного аппарата “Bayraktar TB2” Сельчук Байрактар поблагодарил министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде за приглашение.

С.Байрактар поздравил Азербайджан с окончанием нагорно-карабахского конфликта, победой в Отечественной войне и выразил соболезнования в связи с погибшими в войне шехидами.

«Карабахский вопрос с юных лет отзывался болью в наших сердцах. Сегодня в результате больших усилий азербайджанской и турецкой армий эта боль закончилась. Мы гордимся тем, что наша техника национального производства сыграла свою роль в победе. А истинными победителями являются шехиды. Слава тюркским армиям! Да здравствует азербайджано-турецкое братство!»- отметил Байрактар.

Он представил обширную информацию о деятельности в индустрии беспилотных летательных аппаратов, а также о стратегиях развития этой сферы. Он рассказал о важной роли беспилотников в национальном военно-промышленном комплексе.

По словам Байрактара, в настоящее время Турция является одной из 6 стран, занимающихся производством дронов.

Байрактар в своем выступлении уделил большое место беспилотным летательным аппаратам “Bayraktar TB2”, которые использовались и в нашей Отечественной войне. Он отметил, что эти аппараты экспортируются в 4 страны, включая Азербайджан. 93 процента деталей Bayraktar TB2, при изготовлении которых используется искусственный интеллект, производятся в Турции.

Он также отметил, что в период пандемии наладилось также производство аппаратов искусственного дыхания, и рассказал о структуре аппаратов.

Сельчук Байрактар рассказал также о создании инкубационного центра ”Turkiye Technology Takımı“: “Наш центр занят в сфере искусственного интеллекта, современных технологий. Наша главная цель — приобретение молодыми людьми новых знаний и навыков и внедрение инноваций в этом направлении”.

С. Байрактар добавил, что азербайджанские молодые специалисты также проходят стажировку в компании “Baykar Makina”.

Выступивший на конференции заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде отметил, что проведение онлайн-встреч в период пандемии имеет большое значение. Он особо подчеркнул, что международная онлайн-конференция ”World Net Summit» вносит позитивный вклад в развитие взаимодействия между государственным и частным секторами, международными организациями, зарубежными странами.

Стив Возняк, один из создателей всемирно известной компании Apple, пожелал конференции успехов и отметил, что в современную эпоху технологии стремительно развиваются и одерживают победу над человечеством.

Главный редактор журнала Entrepreneur Джейсон Фейфер заявил, что людям не нравятся изменения и они сопротивляются им, но на самом деле инновации имеют историческое значение.

В международной онлайн-конференции «World Net Summit» также приняли участие госструктуры, частный сектор, международные организации, высокопоставленные представители государств, зарубежные эксперты.

В рамках двухдневной международной конференции “World Net Summit“ были организованы международные онлайн-панели ”Monex Summit Caspian“, ”Global Influencer Day“, ”Government Address“, ”AutoTech Conf“, ”StartUp Academy“, ”Venture Summit“, ”Corporate Innovation Forum», охватывающие Интернет, финансы, банковское дело, технологии, транспорт, инвестиции, бизнес, страхование, инновации и другие смежные сферы.

Отметим, что World Net Summit является важной платформой, объединяющей представителей международных организаций, государственных структур, общественных организаций, микро, малых и средних предпринимателей, инвесторов, экспертов и стартаперов.

Minval.az