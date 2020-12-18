Председатель русской общины в Азербайджане Михаил Забелин заявил, что приход российских миротворцев создаст условия для спокойного возвращения людей на свои земли.

«Мы же не могли допустить прихода контингента из Скандинавии. Потому что размещение российских миротворцев в регионе более подходит для нас. Приход миротворцев регион позволит также спасти жизни наших солдат», — сказал Забелин, слова которого приводит «Вестник Кавказа».

Он отметил, что размещение российских миротворцев уместно потому, что официальная позиция России и Путина по Карабаху заключается в целостности Азербайджана.

Забелин также сказал, что не верит сообщениям о том, что миротворцы размещают в регионе тяжелую технику.

«Нельзя верить каждой новости, которая появляется в СМИ. Все это нужно уточнять. В любом случае, совместный российско-турецкий центр по мониторингу следит за всем, что происходит в регионе. Азербайджан тоже проинформирован об этом», — добавил он.

Minval.az