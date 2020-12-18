Постановлением Коллегии Министерства труда и социальной защиты от 18 декабря 2020 года утверждены норма рабочего времени и производственный календарь на 2021 год.

Как говорится в сообщении Министерства, нерабочими в 2021 будут следующие дни:

1,2 января – Новогодний праздник;

20 января – День всенародной скорби;

8 марта – Международный женский день ;

20, 21, 22, 23, 24 марта – Новруз байрамы;

9 мая – День победы над фашизмом ;

13,14 мая – Рамазан байрамы;

28 мая – День Республики;

15 июня – День национального спасения азербайджанского народа;

26 июня – День Вооруженных сил Азербайджанской Республики;

20, 21 июля – Гурбан байрамы;

8 ноября – День Победы;

9 ноября – День государственного флага Азербайджанской Республики;

31 декабря – День солидарности азербайджанцев всего мира.

В связи с совпадением невыходных дней отдыха с праздничными днями, которые считаются нерабочими, в 2021 году в пятидневную рабочую неделю 4 января, 25 и 26 марта, 10 мая, 28 июня, в шестидневную рабочую неделю – 25 марта и 10 мая будут днями отдыха.

Minval.az