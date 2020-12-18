Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении военнослужащих вооруженных сил Азербайджана медалью «За Отвагу».
Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
Дата: 2020/12/18 18:07
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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