Россельхознадзор частично отменяет ограничения на ввоз яблок из Азербайджана, с 21 декабря разрешив поставки с трех предприятий, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Россельхознадзор с 21 декабря 2020 года разрешает ввоз на территорию России яблок, произведенных азербайджанскими предприятиями ООО «TURAZ», Ran Fruit, «Асадов Вагид», расположенными в Шабранском районе, где в этом году не были зафиксированы выявления карантинных для стран — членов ЕАЭС объектов», — говорится в сообщении.

Также с 18 декабря частично снимаются временные ограничения на ввоз томатов и перцев с семи предприятий из Ферганской области Узбекистана.

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