Обнародовано число должностных лиц, привлеченных к ответственности за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов в Азербайджане.

Член комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, депутат Низами Сафаров сообщил, что за последние 10 месяцев к ответственности привлечено 785 должностных лиц.

По его словам, этот показатель охватывает период с 14 марта по 14 декабря. Их признали виновными в нарушении требований статьи 211 (Нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях, передает Report.

Minval.az