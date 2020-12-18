В результате опрокидывания микроавтобуса на территории села Беюк Сеюдлу Огузского района 14 человек получили травмы.

Травмы получили:

Мамедов Идрис Сафар оглу,

Гараев Ровшан Алиджан оглу,

Аллахвердиев Сарван Гахраман оглу,

Мамедов Яшар Алихан оглу,

Гасымов Шукюр Гасан оглу,

Бабаев Вюсал Афат оглу,

Гаджиев Вугар Шахмар оглу,

Алекберов Махир Гасанбала оглу,

Искендеров Нусрат Хасрат оглу,

Алиев Алигусейн Муса оглу,

Джавадов Маариф Ариф оглу,

Мамедов Ялчин Испендияр оглу,

Абдуллаев Мохсум Гашим оглу,

Велиев Джейхун Аббасали оглу.

Житель Баку Азер Хагвердиев, управлявший пассажирским микроавтобусом марки Mersedes (99 — JS 491), из-за сильного тумана потерял управление, в результате микроавтобус опрокинулся на обочину дороги. 14 пассажиров были доставлены в Огузскую центральную районную больницу. Некоторые из пострадавших были направлены в Габалинскую центральную районную больницу для обследования и лечения. Осмотр и лечение некоторых пострадавших продолжается в Огузской центральной районной больнице.

Пассажиры автобуса являются сотрудниками ОАО Evrascon, пишет АПА.

Minval.az