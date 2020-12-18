Между Центральным банком Азербайджана (ЦБА) и Центральным банком Турции (TMB) подписан Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве.

Как сообщает ЦБА, целью меморандума является углубление связей между центральными банками двух стран, обмен информацией и усиление сотрудничества.

Согласно документу, предусматривается обмен опытом между сторонами по различным направлениям деятельности, осуществление совместных исследовательских работ, проведение обучающих программ, оказание консультационных услуг. В то же время в рамках меморандума между сторонами будет проведен обмен информацией об экономических и финансовых процессах, происходящих в обеих странах, а также по вопросам централизованного банкинга.

«Между ЦБА и ТМЦ на протяжении многих лет сложились интенсивные партнерские отношения, в рамках которых были реализованы совместные проекты технической помощи по различным функциональным направлениям. Меморандум послужит дальнейшему укреплению сотрудничества между центральными банками двух стран и внесет вклад в развитие банковской системы обеих стран в целом», — заявил ЦБА.

Minval.az