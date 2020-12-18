Говорить о карабахском конфликте уже можно только в прошедшем времени. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на саммите глав СНГ.

По его словам, президент России сыграл огромную роль в возвращении сторон к мирным переговорам и прекращении огня.

«В том, что мы вышли на политическое урегулирование огромная роль президента России Путина, который был в постоянном контакте особенно 9 ноября, очень активно и эффективно работал, чтобы огонь был прекращен», — заявил он.

«Я с начала конфликта в многочисленных интервью иностранным журналистам и в своих обращениях к народу всегда говорил, что мы готовы остановиться в любой момент, как только армянская сторона назовет дату вывода с наших территорий. Говорил это публично, и как только в заявлении была указана дата передачи нам трех районов, военные действия остановились. Хотел бы еще раз выразить благодарность Путину за такое внимание к этому вопросу, за активное участие в том что конфликт решился, в том числе и политическими методами», — добавил президент.

Minval.az