Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров отказался от участия в традиционном супертурнире Вейк-ан-Зее (Нидерланды), который пройдет 15-31 января 2021 года.

Мамедъяров проинформировал организаторов турнира, что не сможет сыграть в январском турнире. Шахрияра в турнире заменит Пентала Харикришна (Индия), сообщает «Азериспорт».

Кроме него в турнире сыграют Магнус Карлсен, Арьян Тари (оба — Норвегия), Фабиано Каруана (США), Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Андрей Есипенко (все — Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Аниш Гири, Йорден ван Форест (оба — Нидерланды), Алиреза Фируджа (ФИДЕ), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Давид Антон Гижарро (Испания), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан).

Minval.az