В социальных сетях распространились фотографии, согласно которым в городе Гадрут, возле знакового камня, появился портрет Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.

Портрет героя установили рядом с камнем, который был для оккупантов символом неприступной крепости, они выкладывали в соцсети снимки, на которых позировали с оружием, взобравшись на него. Теперь камень выкрашен в цвета азербайджанского флага. Над ним стоит стенд с портретом Мубариза Ибрагимова в полный рост, над стендом развевается флаг Азербайджана.

Мубариз Ибрагимов стал шехидом 19 июня 2010 года, он пал в неравном бою, инциированном оккупантами в Тертерском районе, успев уничтожить большое количество живой силы противника, напоминает «Вестник Кавказа». Звание «Национальный герой Азербайджана» было присвоено прапорщику посмертно 22 июля 2010 года, он похоронен на второй Аллее Почетного захоронения в Баку.

Minval.az