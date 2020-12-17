После завершения IV этапа реализации проекта «Южного газового коридора», предусматривающего поставки газа с месторождения «Шахдениз» на европейские рынки, объем транспортировки азербайджанского газа через территорию Грузии увеличится.

Об этом было заявлено в ходе встречи исполняющего обязанности премьер-министра Грузии Георгия Гахария с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнагом Абдуллаевым, сообщает «Репорт».

Было отмечено, что в то же время Грузии сможет закупать азербайджанский газ по выгодным ценам для обеспечения внутренней потребности в голубом топливе.

Minval.az