«Очень надеюсь, что администрация нового президента США Джо Байдена будет более активной в Азербайджане и, в целом, на Кавказе».

Об этом на видеоконференции на тему «Азербайджано-американские отношения: процессы после выборов и Второй Карабахской войны» заявил быший посол США в Азербайджане, директор Глобального энергетического центра «Атлантического совета» Ричард Морнингстар.

«Роль США тут должна быть крайне сбалансированной, в центре внимания должны находиться не только вопросы энергетики. Азербайджан всегдя заявлял, что ввиду своего географического расположения он должен иметь дружеские отношения сразу с несколькими странами — Россия, Иран, Турция и США. Мы должны это понимать», — приводит его слова «Репорт».

Он отметил, что «возвращение большей части своих территорий спустя долгие годы — это огромное и невероятное достижение Азербайджана».

«Россия в этом вопросе пока держит карты нераскрытыми. Она фактически спасла Армению от полной катастрофы, она не хотела ее разгрома. Я хотел бы, чтобы конфликт был полностью урегулирован. Это в интересах всех стран региона, в частности, самой Армении. Но, к сожалению, я не вижу полного урегулирования в скором времени»,- заключил дипломат.

Minval.az