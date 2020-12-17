Лучше бы вместо митингов в Армении оппозиция вывела своих сторонников на субботник — бесплатно поработать на общественных работах по плану мэрии Еревана. Улицы мести, чистить фасады домов, волонтерами в больницы и дома престарелых, помогать семьям погибших солдат.

А то сидели на толстых ж@@ах на теплых диванах во время войны, а теперь вышли Пашиняна свергать. Вы сами и виноватых в своем поражении — все вместе, с Пашиняном во главе.

А если своего ума нет — учитесь у Азербайджана, как надо строить эффективное государство и создавать боеспособную армию.

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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