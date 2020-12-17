На 40% сократился поток пассажиров общественного транспорта в Баку. Об этом заявил глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Причиной резкого спада оказалось, как ни странно, ужесточение особого карантинного режима. Кабмин АР вынес решение о приостановке деятельности ряда сфер с целью стабилизации ситуации вокруг растущей динамики инфицирования коронавирусом в стране.

Таким образом, только в течение трех последних дней столичным общественным транспортом воспользовались 1200000-1300000 из 1900000-2100000 ежедневного потока пассажиров до ограничений. Несмотря на это, ежедневно на маршруты продолжают выезжать 1900-2000 автобусов.

В то же время на дорогах Баку сократился поток транспорта. Свидетельством этому являются данные, полученные в Центре интеллектуального управления транспортом. Автомобилей на дорогах стало меньше на 33% . Несмотря на это, зачастую в Баку возникают «пробки», в частности, в местах, где установлены карантинные посты полиции.

Minval.az