После начала подачи воды из источника Зарыслы вслед за источником Кичик Кирс город Шуша обеспечен альтернативным и стабильным водоснабжением.

Как сообщили в ОАО «Азерсу», совместно с подразделениями Министерства обороны была проведена полная проверка магистрального водопровода, построенного между расположенным в 11 км от Шуши источником Зарыслы и городом, и проходящего по окраине автодороги Лачин-Шуша, были выявлены его аварийные участки.

Командированные из Баку и Джабраила сотрудники ОАО «Азерсу» быстро устранили аварии, заменили вышедшие из строя участки водопровода. В то же время, была обеспечена подача воды по водопроводу в центральное водохранилище, а оттуда в город.

В настоящее время продолжается ремонт поврежденных участков внутренней водораспределительной системы Шуши, восстанавливается водоснабжение оставшихся без воды зданий и сооружений.

Отметим, что после освобождения Шуши от оккупации подача питьевой воды в город была полностью прекращена.

Minval.az