Бывший начальник Службы медико-социальной экспертизы и реабилитации Абшеронского района министерства труда и социальной защиты населения Мамедов Орудж Нусрет оглу арестован, сообщает Trend, ссылаясь на заведующего отделом по связям с общественностью и коммуникации минтруда Фазиля Талыбова.

Он отметил, что несколько месяцев назад в министерстве в связи с деятельностью Мамедова было проведено расследование: «В его работе были выявлены серьезные правонарушения, и он был освобожден от занимаемой должности. Для дачи правовой оценки действиям Мамедова соответствующие документы были отправлены в прокуратуру. В результате расследования в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста».

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