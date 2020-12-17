В отчете Doing Business, который считается одним из влиятельных изданий Группы Всемирного Банка, опубликованы результаты независимого исследования, проведенного внутренним аудитом ВБ, касающегося зафиксированных информационных несоответствий, передает АПА.

Как сообщили в Центре анализа и коммуникации экономических реформ, в результате проведенного независимого исследования позиции Азербайджана в отчете Doing Business 2020 улучшились на 6 ступеней, наша страна вновь вошла в десятку самых реформирующих стран мира.

Напомним, что в пресс-релизе, опубликованном ВБ 27 августа 2020 года, говорится о том, что в процессе обработки информации в отчете Doing Business ряда стран-членов были выявлены расхождения. Было отмечено, что будет проведено независимое расследование для выявления характера этих расхождений.

В пресс-релизе Всемирного Банка от 16 декабря 2020 года отмечается, что структурами внутреннего аудита ВБ была проведена расширенная диагностика данных за 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 годы, еще раз пересмотрено соответствие рейтингов стран путем методологии отчета, в результате обновлены данные по показателям стран.

В результате соответствующих исследований стало известно, что проведенные в Азербайджане реформы в 3 направлениях (по индикаторам «подключение к сетям электроснабжения», «исполнение контрактов», «торговля на границе») в отчете Doing Business 2020 были оценены не должным образом, с низкой оценкой по балльной шкале. Отметим, соответствующая диагностическая оценка охватила 4 страны — Азербайджан, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Китай.

Отметим, что после соответствующих корректировок в отчете Doing Business 2020 балл Азербайджана был увеличен с 76,7 до 78,5. Таким образом, позиция страны в мировом рейтинге рейтинга выросла с 34 до 28 среди 191 страны. В результате продвижения этой позиции Азербайджан был вновь оценен Всемирным Банком как одна из десяти самых реформирующих стран мира.

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