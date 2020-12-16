16 декабря состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным министром Великобритании по европейскому соседству и американскому региону Венди Мортон, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе и реализации трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Стороны также обсудили тему изменения климата и сокращения вредных выбросов в атмосферу, поддержку инициатив в рамках ООН в данном контексте, а также сотрудничество в сфере энергетики и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Minval.az