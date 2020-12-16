В Армении есть силы, заинтересованные в столкновении России и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, с этой целью в регионе могут попытаться устроить провокации в зоне нахождения российских миротворцев.

«Есть определенные круги в Ереване и за его пределами, которых хотели бы столкнуть Росcию и Азербайджан, устроив какую-то провокацию. Это достаточно влиятельные люди, которые находятся на хороших позициях. Они заинтересованы в том, чтобы столкнуть лбами Москву и Баку и попытаться в этой мутной воде наловить свою рыбку. Именно поэтому опять вытаскивается вопрос о статусе так называемой «Нагорно-Карабахской республики», хотя в принципе об этом речь уже не должна идти. Разумеется, все это появляется не на пустом месте. Есть определенные интересанты в армянской среде и в среде армянских лоббистов, которые хотели бы снова разыгрывать вот эту карту. Казалось бы, что она давно бита по итогам 44-дневной войны, однако этот вопрос снова поднимается. Это наводит на определенные мысли, что есть те, кто желает обострения ситуации», — сказал Коротченко, слова которого приводит Инфо24.

Также эксперт предположил, что во время правления премьер-министра Армении Никола Пашиняна условия трехстороннего соглашения, подписанного Россией, Арменией и Азербайджаном, не будут пересматриваться.

«По крайней мере он [Пашинян] не собирается осуществлять их ревизию. Я так понимаю, что когда это обсуждалось и были телефонные разговоры между [президентом России Владимиром] Путиным и Пашиняном, армянский премьер дал понять, что выполнит все то, что он подписал. Собственно, так и произошло. Поэтому слова Путина в публичном поле были нацелены не то чтобы на поддержку Пашиняна, но по крайней мере Кремль не занимался тем, чтобы привязать к его шее гирю и отправить Пашиняна на дно морское. Этого не было. Другое дело — насколько долго такое отношение к Пашиняну со стороны Кремля будет сохраняться. Он находится в безвыходной ситуации: ему сейчас не до Сороса, не до американского посольства и американских друзей. Сейчас перед ним стоит вопрос политического выживания, которое может быть обеспечено лояльностью (по крайней мере внешней) по отношению к Москве. Одним из элементов такой лояльности является выполнение трехстороннего соглашения. Поэтому вольно или невольно, но Пашинян все-таки будет его выполнять», — добавил он.

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