Город Шуша в самое ближайшее время будет обеспечен электроэнергией.
Как сообщили в ОАО «Азеришыг», необходимые для этого материалы уже отправлены, ведутся работы по строительству новой линии электропередачи.
Город Шуша в самое ближайшее время будет обеспечен электроэнергией.
Как сообщили в ОАО «Азеришыг», необходимые для этого материалы уже отправлены, ведутся работы по строительству новой линии электропередачи.
Дата: 2020/12/16 15:47
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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