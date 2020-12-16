17 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове в некоторых местах ожидаются дожди, утром слабый туман. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 6-8, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 80-90%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются местами дожди, в горных и предгорных районах снег. В некоторых местах будет туман, усилится западный ветер.

Minval.az