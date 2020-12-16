В Азербайджане нарушители карантина будут штрафоваться на более крупную сумму.

Данный вопрос отражен в поправке в Кодекс об административных проступках, которая будет вынесена на обсуждение в ходе заседания Милли Меджлиса (парламент) 18 декабря, передает Тренд.

Согласно поправке, за нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов физические лица будут штрафоваться на сумму в размере от 200 до 400 манатов, должностные лица — от 4 до 10 тысяч манатов, в ряде случае предусмотрено наказание в виде административного ареста сроком до одного года, а юридические лица — от 5 до 11 тысяч манатов.

В настоящее время физические лица штрафуются на сумму в размере от 200 до 400 манатов, должностные лица — от трех до четырех тысяч манатов, в ряде случае предусмотрено наказание в виде административного ареста сроком до одного года, а юридические лица — от 4 до 10 тысяч манатов.

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