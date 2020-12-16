Вопрос с азербайджанскими солдатами, взятыми в плен вооруженными силами Армении, с первого дня находился во внимании уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджана Сабины Алиевой, в связи с чем были направлены последовательные обращения в соответствующие международные структуры.

Как сообщили в Аппарате омбудсмена, в обращениях были указаны факты бесчеловечного обращения армянской стороны с азербайджанскими военнопленными и удерживаемыми, также содержались требования провести соответствующее расследование, положить конец беззаконию в отношении азербайджанских военнопленных, вернуть военнопленных и удерживаемых азербайджанской стороне в соответствии с требованиями норм международного права.

Омбудсмен Сабина Алиева также тесно сотрудничала с Государственной комиссией Азербайджанской Республики по вопросам пленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан, был осуществлен обмен информацией. Также на встрече, проведенной по инициативе омбудсмена посредством видеоконференции с главой азербайджанского представительства МККК, было обеспечено участие родителей азербайджанских военнослужащих, находившихся в плену, создана возможность для их обращений.

14 декабря 2020 года были освобождены и доставлены в Баку удерживаемые с 2014 года Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, а также 12 наших военнослужащих, попавших в плен в ходе Отечественной войны.

15 декабря 2020 года Сабина Алиева встретилась с этими лицами в учреждении, где они проходили обследование и лечение, поинтересовалась их здоровьем, ситуацией в связи с обеспечением прав, обращении с ними, когда они находились в плену.

На встрече с руководством учреждения омбудсмен Сабина Алиева также поинтересовалась состоянием здоровья этих лиц и оказываемой им реабилитации и другой помощи.

Указанные лица выразили благодарность омбудсмену за постоянное внимание и деятельность в этот период.

Minval.az