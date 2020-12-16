«Министерство по чрезвычайным ситуациям оказало помощь в ликвидации последствий лесных пожаров в Российской Федерации, Израиле, Грузии, наводнений в Исламской Республике Пакистан, Российской Федерации, Исламской Республике Афганистан, Сербии и Боснии и Герцеговине, землетрясений в провинции Ван Турецкой Республики, Исламской Республике Иран».

Об этом написал министр по чрезвычайным ситуациям генерал–полковник Кямаледдин Гейдаров в статье для газеты «Азербайджан», передает АПА.

Он отметил, что на уровне правительства Азербайджанской Республики была оказана материальная помощь для ликвидации последствий землетрясений в Ошской области Кыргызской Республики, на Гаити, последствий урагана на Филиппинах и для голодающих в Сомали:

«В связи с беспорядками в Египте была осуществлена экстренная эвакуация проживавших там азербайджанцев, наших соотечественников и иностранных граждан, а также оказавшихся в зоне бедствия в результате разрушительного землетрясения в Непале. От имени правительства Азербайджана в Республику Джибути, а также в Мьянму была доставлена гуманитарная помощь для оказания помощи людям, пострадавшим массовых насильственных действий в отношении мусульман Рохинджа».

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