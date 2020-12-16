В госпитале модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), предназначенного для лечения пациентов с коронавирусом, создана специализированная медицинская информационная система в связи с коронавирусной инфекцией нового типа, впервые примененная в Азербайджане и не имеющая аналогов в медицинской практике, говорится в статье министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова, посвященной 15-летию образования Министерства.

Министр напомнил, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева, с 27 февраля текущего года МЧС приняло срочные меры для предотвращения угрозы распространения коронавируса в нашей стране: «Недалеко от погранично-пропускных пунктов с Исламской Республикой Иран, Российской Федерацией и Грузией были созданы приемно-сортировочные пункты, профессиональные медицинские бригады МЧС, оснащенные всем необходимым современным медицинским оборудованием, продолжили свою деятельность в непрерывном режиме».

Также сотрудники министерства, присоединившись к призыву президента Ильхама Алиева «Мы сильны вместе!», приняли активное участие в мероприятиях социальной поддержки, была организована служба психологической помощи гражданам в период карантинного режима, состоялись просветительские беседы среди населения, были проведены дезинфекционные работы.

«В то же время наши сотрудники присоединились к добровольной акции по сдаче крови в поддержку призыва и инициативы Фонда Гейдара Алиева», — отметил министр.

Minval.az