В соответствии с поручением главы государства Министерство по чрезвычайным ситуациям расширило сферу деятельности по обеспечению безопасности населения и устранению существующих проблем, приступило к организации соответствующих структур на освобожденных территориях.

Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, генерал-полковник Кямаляддин Гейдаров, передает Репорт.

«Подразделения Государственной противопожарной службы министерства уже действуют в Физули, Джебраиле, Зангилане, Губадлы, Шуше, Кельбаджаре и поселке Гадрут Ходжавендского района. Все части оснащены соответствующей техникой и оборудованием, чтобы нести службу на высоком уровне. Кроме того, в Физулинском, Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском и Ходжавендском районах начали работу соответствующие подразделения Карабахского управления государственного пожарного надзора Государственной противопожарной службы МЧС», — сказал министр.

С целью обеспечения безопасности водохранилища в Суговушане сотрудники Службы спасения особого риска МЧС осуществляют на территории круглосуточный беспрерывный контроль.

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