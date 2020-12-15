Президент Азербайджана Ильхам Алиев подарил квартиру народному поэту Рамизу Ровшану.

В эфире Real İntervyu Рамиз Ровшан выразил признательность главе государства за этот шаг.

«Неожиданные подарки всегда приятны. Квартира — это подарок, радующий человека. Но самый большой подарок для меня — это освобождение от оккупации Карабаха. Его мне подарила азербайджанская армия под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Это оценка, которая дана моему творчеству. Благодарю за это», — сказал Рамиз Ровшан, слова которого приводит «Тренд».

Отметим, что сегодня Рамизу Ровшану исполняется 74 года.



Minval.az