Строительство газопровода из Турции в Нахчыванскую Автономную Республику еще более расширит и укрепит связи между Азербайджаном и Турцией.

Об этом сегодня на церемонии подписания «Меморандума о взаимопонимании между Министерством энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики и Министерством энергетики Азербайджанской Республики по поставкам природного газа из Турецкой Республики в Нахчыванскую Автономную Республику» сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Он отметил, что Азербайджан и Турция осуществили глобальные международные проекты в сфере энергетики.

По его словам, в настоящее время азербайджанский газ поступает в Нахчыван в основном через газообмен с Ираном, но прямая передача азербайджанского газа из Турции в Нахчыван поможет Автономной Республике и в дальнейшем восполнять собственные запасы газа: «Это новый проект между двумя странами. В скором времени его непосредственными участниками станут компании SOCAR и Botash».

Касаясь отношений между Азербайджаном и Турцией, министр отметил, что две страны реализовали глобальные международные проекты в энергетической сфере.

«Мы вместе написали историю энергетического сотрудничества между двумя странами. Азербайджан после обретения независимости всегда, можно сказать, был рядом с Турцией в глобальных энергетических проектах, осуществлял эти проекты совместно с Турцией. Эти проекты оказывают положительное влияние не только на развитие Азербайджана или Турции, но и на другие страны региона. Энергетическое сотрудничество Азербайджана и Турции сегодня является прекрасным примером», — подчеркнул министр.

Что касается взаимных инвестиций, П. Шахбазов отметил, что в целом Азербайджан вложил в Турцию $18 млрд., более 16 млрд. долларов из которых инвестировано именно именно в энергетику.

«В то же время, Турция вложила 13 млрд. долларов в Азербайджан, из которых более $10 млрд. выпало именно на энергетическую сферу. Существующие между двумя странами совместные проекты и впредь будут определять перспективы сотрудничества Азербайджана с Турцией в энергетической сфере. Думаю, что впереди еще много новых проектов, которые мы будем реализовывать вместе» — сказал П. Шахбазов.

Minval.az