Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении сотрудникам министерства по чрезвычайным ситуациям высших воинских и высших специальных званий.
Согласно распоряжению, следующим сотрудникам министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана присваиваются высшие воинские и высшие специальные звания:
высшее воинское звание генерал-майор
полковнику Эльчину Ширхан оглу Адыгёзалову
полковнику Этибару Расул оглу Исмаилову
высшее специальное звание генерал-майор внутренней службы
полковнику внутренней службы Хикмету Мардан оглу Аббасову.