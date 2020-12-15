«Вакцина CoronaVac пекинской компании Sinovac Biotech безопасна, поскольку получена инактивированным методом», сказал в ходе сегодняшнего брифинга Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

По его словам, с помощью вакцин, разработанных инактивированным методом, мы были вакцинированы в течение длительного времени:

«Есть также данные о долгосрочных результатах. Вакцины, изготовленные инактивированным методом, на безопасность которых мы расчитываем, сегодня применяются достаточно широко – это вакцины против гриппа, бешенства, гепатита».

Р. Байрамлы отметил так же, что эффективность разработанных в России вакцин составляет 92%, об этом сообщили в стране производителя.

В стране производителя сообщили, что эффективность разработанных в США вакцин составляет 95%: «Что касается готовых, вакцина COVID-19 пекинской компании «Sinovac Biotech» «CoronaVac» по предварительным результатам показала эффективность 95-97%. Эта вакцина была разработана традиционными методами. Традиционные вакцины применяются уже более 100 лет.

Выступивший в ходе брифинга заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов рассказал, что вакцины против коронавируса, которые будут закупаться и ввозиться в страну, будут на 100% соответствовать требованиям безопасности.

Он отметил, что при этом будет обеспечена полная готовность прививочных пунктов, медицинского персонала.

Minval.az