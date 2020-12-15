В Азербайджане выявлено еще 4273 случая заражения коронавирусом, 4164 человека вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
41 пациент с коронавирусом скончался.
В Азербайджане выявлено еще 4273 случая заражения коронавирусом, 4164 человека вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
41 пациент с коронавирусом скончался.
Дата: 2020/12/15 15:44
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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