Госкомиссия Азербайджана по вопросам военнопленных, пропавших без вести и заложников обнародовала список военнослужащих и гражданских лиц, которые были освобождены из армянского плена и доставлены в Баку 14 декабря 2020 года:
1. Йолчуев Нураддин Бахтияр оглу — 14.10.1988 военнослужащий
2. Бахшалиев Эмин Захир оглу — 22.01.1988 военнослужащий
3. Абдинов Яхья Вугар оглу — 30.12.1999 военнослужащий
4. Ализаде Нурлан Мехман оглу — 02.01.1992 военнослужащий
5. Гамидов Нахид Яшар оглу — 05.01.1992 военнослужащий
6. Алиев Шариф Эльсевер оглу — 20.12.1995 военнослужащий
7. Алекберов Омар Теймур оглу — 11.01.1985 военнослужащий
8. Алиев Анар Гидаят оглу — 28.06.1992 военнослужащий
9. Ахмедзаде Мобил Ильгар оглу — 22.04.1999 военнослужащий
10. Велиев Велиахад Шакир оглу — 05.03.1998 военнослужащий
11. Керимов Байрам Яшар оглу — 03.02.1992 военнослужащий
12. Мусаев Амин Алич оглу — 04.07.1994 военнослужащий
13. Гулиев Шахбаз Джалал оглу, 09.05.1968, гражданское лицо
14. Аскеров Дильгам Гардашхан оглу, 30.09.1960, гражданское лицо
В настоящее время указанные военнослужащие и гражданские лица проходят обследование и лечение.