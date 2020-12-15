Госкомиссия Азербайджана по вопросам военнопленных, пропавших без вести и заложников обнародовала список военнослужащих и гражданских лиц, которые были освобождены из армянского плена и доставлены в Баку 14 декабря 2020 года:

1. Йолчуев Нураддин Бахтияр оглу — 14.10.1988 военнослужащий

2. Бахшалиев Эмин Захир оглу — 22.01.1988 военнослужащий

3. Абдинов Яхья Вугар оглу — 30.12.1999 военнослужащий

4. Ализаде Нурлан Мехман оглу — 02.01.1992 военнослужащий

5. Гамидов Нахид Яшар оглу — 05.01.1992 военнослужащий

6. Алиев Шариф Эльсевер оглу — 20.12.1995 военнослужащий

7. Алекберов Омар Теймур оглу — 11.01.1985 военнослужащий

8. Алиев Анар Гидаят оглу — 28.06.1992 военнослужащий

9. Ахмедзаде Мобил Ильгар оглу — 22.04.1999 военнослужащий

10. Велиев Велиахад Шакир оглу — 05.03.1998 военнослужащий

11. Керимов Байрам Яшар оглу — 03.02.1992 военнослужащий

12. Мусаев Амин Алич оглу — 04.07.1994 военнослужащий

13. Гулиев Шахбаз Джалал оглу, 09.05.1968, гражданское лицо

14. Аскеров Дильгам Гардашхан оглу, 30.09.1960, гражданское лицо

В настоящее время указанные военнослужащие и гражданские лица проходят обследование и лечение.

Minval.az