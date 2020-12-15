Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым и министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грличем Радманом.

Как сообщили в пресс-службе МИД, Джейхун Байрамов подробно проинформировал противоположную сторону о 44-дневной Отечественной войне, которая закончилась освобождением азербайджанских земель от оккупации.

Министры обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, а также о реализации вопросов, вытекающих из трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года.

Minval.az