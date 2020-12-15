Спецполоса для автобусов создается еще на одной бакинской улице, сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

«В ближайшие дни на ул. Микаэля Усейнова в связи с созданием автобусной полосы будут установлены соответствующие дорожные знаки. Их нарушение влечет административную ответственность, и в отношении водителей-нарушителей будут применены штрафные санкции», — говорится в сообщении.

Отметим, что этой специально выделенной полосой могут пользоваться автобусы и оперативные транспортные средства.

Minval.az