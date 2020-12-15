ООО «Azercell Telecom» оштрафовано в административном порядке на 10 тысяч манатов.

Компания привлечена к административной ответственности за нарушение нормативов предельно допустимых уровней электромагнитных полей, радиоактивного излучения и других вредных физических воздействий на окружающую среду, передает Репорт.

Наримановский районный суд признал ООО ”Azercell Telecom» виновным по статье 233.2 Кодекса об административных правонарушениях и вынес решение о наложении штрафа в размере 10 000 манатов.

Компания подала апелляционную жалобу на решение суда.

Minval.az