Неожиданно, но с начала марта до сегодняшнего дня в условиях пандемии в Азербайджане было открыто приблизительно 80 тысяч рабочих мест, сообщил в ходе официальной презентации отчета «Зарубежный бизнес в Азербайджане 2020», опубликованном Германо-азербайджанской Внешнеторговой палатой в рамках сотрудничества с компанией «KPMG Azerbaijan» министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам министра, более 15% новых рабочих мест приходится на долю частного сектора.

М.Джаббаров также отметил, что Азербайджан на фоне пандемии сумел сохранить основные экономические показатели на уровне начала года и привел в качестве примера практически неизменный объем стратегических валютных резервов страны. Касаясь стабильного валютного рынка, министр напомнил, что курс маната остался стабильным.

Minval.az