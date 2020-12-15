В результате оперативных мероприятий, проведенных в связи с незаконными действиями директора Агджабединской центральной районной больницы Тахирова Фовзи Тахир оглу, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, следствием были установлены обоснованные подозрения в том, что Фовзи Тахиров, работая в указанной должности и осуществляя полномочия председателя врачебно-консультативной комиссии, в период с начала 2020 года по 30 ноября 2020 года, заранее войдя в сговор с другими должностными лицами больницы, в обмен на направление документов пациентов с признаками инвалидности в соответствующие структуры за назначение этим лицам инвалидности взял взятку в размере 15 300 манатов.

В связи с этим, во время обыска служебного помещения и автомобиля Фовзи Тахирова сотрудники Главного управления обнаружили и изъяли в качестве доказательств важные для дела социальные карты, денежные средства и блокноты с различными записями.

Фовзи Тахирову предъявлено обвинение по статьям 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), 311.3.2 (повторное получение взятки) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса. Решением суда в отношении Тахирова избрана мера пресечения в виде ареста.

Следствие продолжается, пишет АПА.

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