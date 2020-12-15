В дополнение к информации Министерства обороны Азербайджанской Республики от 3 декабря 2020 года о 2783 военнослужащих Вооруженных сил, ставших шехидами в Отечественной войне, сообщаем, что до 15 декабря были похоронены 2756 шехида.

Об этом говорится в информации Минобороны.

«Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, обновленную информацию о воинских званиях и дате рождения похороненных шехидов. Продолжаются работы по поиску числящихся пропавшими без вести военнослужащих и идентификации лиц, личности которых не установлены.

Информация об этом периодически будет предоставляться общественности.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Склоняем голову перед памятью наших шехидов!»- отмечается в информации.

Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне.

Minval.az