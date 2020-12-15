Миссия Всемирной организации здравоохранения в регионах, пострадавших от нагорно-карабахского конфликта, продолжается.

Как передает Report, члены миссии побывали в Агдамском районе Азербайджана, посетили местные органы исполнительной власти, учреждения здравоохранения, где обсудили потребности в медицинских принадлежностях, были посещены медпункты в селах Учоглан и Гарадаглы.

Больницам были предоставлены медицинские маски, а местным органам исполнительной власти — гигиенические наборы для раздачи семьям, пострадавшим от конфликта.

Minval.az