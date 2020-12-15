Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обнародовало число участников движения, которые пытались незаконно проехать через посты в период особого карантинного режима.

Как сообщили в Управлении, на основании соответствующего постановления Кабинета Министров об ужесточении особого карантинного режима в целях предотвращения распространения коронавирусной (COVID-19) инфекции, в период с 08:00 14.12.2020 года до 08:00 15.12.2020 года с расположенного на 52 км дороги Баку-Губа поста возвращены 39 транспортных средств, в том числе, 18 — в направлении районов, 21 — в направлении столицы, с расположенного на 31 км дороги Баку-Шамахы-Евлах поста возвращены 58 транспортных средств, в том числе, 26 — в направлении районов, 32- в направлении столицы, с расположенного на 65 км дороги Баку-Газах-Грузия поста возвращены 106 транспортных средства, в том числе, 68 — в направлении районов, 38 — в направлении столицы.

Всего возвращены 203 транспортных средства

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