Массовое производство вакцин от COVİD-19 начнется в начале 2021 года, и страны смогут получить их с середины — конца следующего года, сказала член Рабочей группы TƏBİB по инфекционным болезням Назрин Мустафаева.

По ее словам, пока продолжается процесс создания вакцины от коронавируса: «Уже есть 11 обнадеживающих вакцин, которые находятся на третьем этапе тестирования. По его окончании начнется их производство и передача странам».

Мустафаева отметила, что Азербайджан доставил в страну вакцины от гриппа: «Эта вакцинация осуществляется дополнительно, чтобы уберечь больных коронавирусом от заражения еще и гриппом. Тем самым уменьшается нагрузка на сферу здравоохранения. Учитывая фактор возраста, каждый, у кого есть хронические болезни, может обратиться в свою поликлинику и вакцинироваться».

Она добавила, что пока нет вакцины, люди должны правильно пользоваться защитными масками: «Люди прикасаются руками к внешней поверхности маски во время ее ношения, кладут ношеные маски в сумку, карман. Все это приводит к распространению инфекции».

Мустафаева отметила, что необходимо соблюдать гигиену рук и респираторную гигиену, передает Trend.

Minval.az