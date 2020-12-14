Генеральная прокуратура Азербайджана опубликовала последние статистические данные по числу гражданских лиц, погибших и раненных в результате армянских провокаций, а также по причиненному мирным жителям материальному ущербу.

Так, согласно заявлению ведомства, с 27 сентября по 14 декабря в результате обстрелов вооруженными силами Армении населенных пунктов Азербайджана и минирования территорий погибли 101 мирный житель, еще 423 гражданских лица получили ранения.

Кроме того, по данным на сегодняшний день, в непригодное состояние пришли 4186 частных домов, 548 гражданских объектов, 135 многоквартирных жилых домов, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Ведомство также отметило, что несмотря на многочисленные видеозаписи, где запечатлены факты надругательств над телами азербайджанских военных и бесчеловечного обращения с пленными со стороны вооруженных сил Армении, до сих пор правоохранительные органы этой страны не провели никакого разбирательства. Помимо этого, сторона противника не выступила с заявлением по данному поводу.

Minval.az